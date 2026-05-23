散歩拒否から生まれた斬新すぎるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で35万1000回再生を突破し、「ジワるwww」「この発想は誰も出来ないw」「犬の表情が誇らしげで草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：散歩拒否をする『大きな秋田犬』→全く動かないので…飼い主が『マイケルジャクソンになる光景』】 散歩拒否でマイケル化！？ TikTokアカウント「tsi...