X（旧Twitter）で話題になっているのは、切ない勘違いをしてしまったわんこの姿。必死に焦る姿は記事執筆時点で85万5000回を超えて表示されており、「おしゃべりしてるw」「声が切ない(笑)」「ノクターン歌ってるのかとw」などのコメントの他、2万1000件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『車でお出かけ』と勘違いしている大型犬→行き先が『病院』と気付いた途端に…まさかの『表情と焦り方』】 「おで