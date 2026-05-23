いつもよりパパさんの帰りが遅いことに気付いた瞬間、超大型犬は遊ぶのをやめて心配し始めて…？愛を感じる光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破。「愛おしい」「全てが尊い」といった声が寄せられています。 【動画：『パパの帰りが遅いな』と気付いた超大型犬→表情が一変して…家族想いな『健気すぎる光景』】 パパの帰りが遅くて心配… YouTubeチャンネル「バーニーズマウンテンド