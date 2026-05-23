味の素AGFは「ブレンディ」ポーションの認知・飲用体験の拡大に向け、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションした体験型ポップアップイベント「ポムポムポーションCAFE」をヒルズカフェ/スペース（東京都港区）で5月21日から24日まで開催している。同イベントは、カフェの店長となった「ポムポムプリン」とともに「ブレンディ」ポーションをミルクや水、炭酸で割ったバラエティ豊かなアイスドリンク