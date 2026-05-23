明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEASTグループ第18節（最終節）が23日に行われ、鹿島アントラーズとFC東京が対戦した。状況次第ではEASTグループの首位攻防戦となる可能性があった同ゲームだが、最終節を前に優勝争いの行方は決している。鹿島は前節、敵地で行われたジェフユナイテッド千葉戦を2−0で終えたことにより、1試合を残してEASTグループを首位で終えることを決めた。対するFC東京は、シーズンを通して