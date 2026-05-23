フライブルクは23日、ブレーメンからU−21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）を完全移籍で獲得したことを発表した。なお、移籍市場に精通するドイツメディア『スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者によれば、移籍金の総額は約1500万ユーロ（約27億7000万円）で契約期間は2031年6月30日までの5年契約を締結する見込みだという。現在22歳の長田は日本人の母とドイツ人の父を持ち、川崎フロンターレの下部組織やU