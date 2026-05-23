サンフレッチェ広島は５月23日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で名古屋グランパスとホームで対戦し、４−２で勝利した。そのなかで大きな注目を集めているのが、FW鈴木章斗が決めた“技あり弾”だ。広島が３−１とリードして迎えた56分、鮮やかなカウンターを発動する。左サイドを駆け上がった東俊希が、ゴール前へ柔らかなクロスを供給。これに反応した鈴木は、ゴールに背を向けた状態で右足を高く上げ、足先で