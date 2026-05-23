華やかな色合いのイヤリングや、キラキラと輝く指輪など…。 店内には、1500を超える商品が並びます。 波佐見町の人気観光スポット「西の原」に誕生した、アクセサリーショップ「hinacoya(ヒナコヤ)」。 手がけたのは、80年の歴史を持つ、やきもの総合商社 西海陶器です。 （hinacoya 井上 美羽 店長） 「器だけではない波佐見焼、身につけられる波佐見焼、気軽に持って帰れるものをものを