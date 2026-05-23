◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）西前頭10枚目・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）が東大関・霧島（30＝音羽山部屋）を寄り倒し、霧島を3敗へ後退させると共に自身も4敗を守って千秋楽まで優勝の可能性を残した。4敗までの7人に優勝の可能性がある混戦を演出。伯乃富士は千秋楽、藤青雲との対戦が中入り前半戦で決まり、勝って3敗の霧島、若隆景の取組を待つ。取組では霧島に右上手を引かれて土俵を背負った