23日午前、熊本市西区の海岸で遺体が浮いているのが見つかりました。30代から50代の男性とみられ、警察が身元の確認を進めています。遺体が見つかったのは、熊本市西区沖新町の熊本市水産振興センター近くの海岸です。23日午前11時半すぎ、「海面に人が浮いている」などと消防と警察に通報がありました。消防により引き上げられ、その場で死亡が確認されました。遺体は、服を着て、靴を履いた状態で岸に流れ着いており、30代