記者団の取材に応じる自民党の平沼正二郎青年局長＝23日午後、東京・永田町の党本部高市早苗首相は23日、自民党本部の青年局の会合にサプライズで出席し、来春の統一地方選と2028年参院選での勝利に向けて「党勢を拡大していきたい」とあいさつした。高市政権が重視する危機管理投資や17分野の重点投資に触れ「日本列島を強く豊かにしていきたい」と強調した。平沼正二郎青年局長が記者団に明らかにした。会合には党地方組織の