45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚16年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。【写真】加藤茶の妻・綾菜が実践中！美しすぎるピラティス姿梅雨に入ると、なんとなく気分が沈んだり、身体が重く感じたりすることがあります。そんな季節だからこそ、「自分を整えること」をいつも以上に大切に