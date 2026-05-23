◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月23日東京ドーム）かつては「怪物」と呼ばれ、阪神戦でも掛布雅之氏との名勝負を繰り広げた江川卓氏が、阪神のルーキー立石正広に「いい感性を持っているバッター」と高い評価を与えた。日本テレビ系の中継で解説を務めた江川氏は5回2死二、三塁から先制の2点中前打を放った立石の打撃について「外を攻められる中、逆方向を意識して、しっかりミートした。センス、素質、読みが素晴らし