高市総理大臣は23日、自民党の若手国会議員や地方議員らの研修会にサプライズで登壇しました。高市総理は、自民党の青年局が主催し、全国の若手議員らが参加した研修会の閉会式に出席するため、午後4時半過ぎに党本部に入った。閉会式の後に記者団の取材に応じた平沼正二郎青年局長は、「当然、サプライズだったので、メンバーは大変、喜んでいた」と述べた。平沼氏によると、高市総理は「日本列島を強く豊かにしていきたい」と強