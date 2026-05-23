夏になると、冷房の設定温度を何度にするかで家族の意見が分かれることがあります。「27度以下にすると電気代が高くなる」と聞くと、少し暑くても我慢したほうがよいのか迷う人もいるでしょう。特に高齢の家族がいる家庭では、電気代だけでなく体調面も気になります。 そこで本記事では、冷房を1度下げた場合の電気代の目安と、節約しながら快適に過ごす方法について解説します。 冷房を1度下げると電気代はどれく