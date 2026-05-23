5月23日、京都競馬場で行われた10R・シドニートロフィー（4歳上3勝クラス・牝・芝2000m）は、岩田望来騎乗の3番人気、タガノアビー（牝4・栗東・千田輝彦）が勝利した。3/4馬身差の2着にハニーコム（牝5・美浦・蛯名正義）、3着にシャドウメテオ（牝4・美浦・金成貴史）が入った。勝ちタイムは1:59.4（良）。1番人気で西村淳也騎乗、リンクスティップ（牝4・栗東・西村真幸）は8着、2番人気で松山弘平騎乗、ラブリージャブリー