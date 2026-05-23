元乃木坂４６の阪口珠美が２３日までに自身のＳＮＳを更新。グループでキャプテンを務めた梅澤美波の卒業コンサートを訪れたことを報告した。阪口はインスタグラムに「みんな大好き」とつづると、梅澤を中心に３期生の同期で撮影したショットを公開した。この投稿にＳＮＳ上では「素敵な写真だね」「大好きな３期生が梅の卒コンに集まってるの本当に尊すぎる美しすぎるし、幸せすぎる…」「３期…エモすぎる」「忙しい中で