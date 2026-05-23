◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―４広島（２３日・バンテリンドーム）中日・大野雄大投手は６回９安打３失点で交代し、リーグトップに並ぶ６勝目はならなかった。初回に自身３０イニングぶりの失点。２回までの２点リードを守り切ることができなかったが「そのまましっかり逃げ切りたかったけど、追い越されもしなかった」と振り返った。同点とされた４回、さらに２死満塁から勝ち越し点を阻止するなど「やられそうなところでも粘