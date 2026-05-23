故ソルリの実兄A氏が、俳優キム・スヒョンに向けた追加暴露を示唆し、再び意味深な文章を残した。A氏は5月22日、自身のSNSに「私のところには、妹の元マネージャーと27分間通話した録音がある」と明かした。【写真】ソルリさん実兄、キム・スヒョンの疑惑を提起続けて「妹の当時の好ましくない私生活の一部まで含まれている」とし、「私が聞きたいことはかなり多いが、母のことを思って我慢している」と記した。また、「1年前には