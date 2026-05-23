ソフトバンクは２３日、「ＦＵＫＵＯＫＡＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＰＲＯＪＥＣＴＳＰＥＣＩＡＬＭＡＴＣＨ」の開催を発表した。ホークスでの歩みを次世代につなぐ「ＦＵＫＵＯＫＡＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＰＲＯＪＥＣＴ」の発足を記念して行われる。１１月２３日、みずほペイペイドームで開催。王貞治球団会長の監督時代（１９９５〜２００８年）と、会長時代（２００９年〜）の時代に