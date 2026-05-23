ソフトバンクは２３日、「福岡王貞治レガシー賞」の創設を発表した。この日、発足会見が開かれた「ＦＵＫＵＯＫＡＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＰＲＯＪＥＣＴ」の取り組みの一環。王貞治球団会長が福岡ダイエーホークスの監督に就任して以降、チームや福岡に多大な功績を残した選手、指導者、スタッフなどを顕彰し、功績とレガシーを次世代へ継承していく目的とされている。第１回受賞者は２０２７年に発表の予定