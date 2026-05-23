◆春季高校野球関東大会▽準決勝浦和学院７―０関東第一＝８回コールド＝（２３日・ＺＯＺＯマリン）浦和学院（埼玉１位）は強肩強打を誇るプロ注目の内藤蒼（そら）捕手（３年）が６回、左中間に高校通算１１号の２ランを放つなど３打数２安打３打点の活躍を見せ、関東第一（東京１位）を８回コールドで撃破し、４年ぶりの決勝進出。横浜（神奈川１位）は３投手のリレーで山梨学院（山梨１位）との強豪対決を制し、１０年ぶり