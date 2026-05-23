◆大相撲▽夏場所１４日目（２３日、両国国技館）大相撲夏場所は１４日目を終え、大関・霧島（音羽山）と小結・若隆景（荒汐）が３敗で並んでトップ。東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）、西前頭１０枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）、東前頭１１枚目・宇良（木瀬）、東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）、東前頭１７枚目・藤凌駕（藤島）の５人が４敗で追う展開となった。千秋楽は、霧島が宇良、若隆景が藤凌駕と対戦する。両者