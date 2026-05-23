◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人打線は阪神先発・村上頌樹投手の前に４回まで１安打無得点。浅野翔吾外野手が初回先頭で放った二塁打以降は１２人連続で凡退している。初回は１番で起用された浅野が遊撃手、左翼手、中堅手の間にポトリと落ちる二塁打で出塁。１死三塁となって３番・吉川が放ったゴロは一塁手の正面を突き、ゴロゴーでスタートを切った三塁走者の浅野は本塁でタッチアウトとなった