◆ラグビーＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準々決勝東京ＳＧ４０―３５ＢＲ東京（２３日、秩父宮）準々決勝第１試合は、東京ＳＧが後半４４分にプロップ森川由起乙がサヨナラトライを挙げ、ＢＲ東京を４０―３５で下す劇的な勝利。勝った東京ＳＧの小野晃征ヘッドコーチは「今日は、チームのスピリッツ（精神）が見えた試合だった」と、死闘を制したフィフティーンを誇った。試合は後半４０分。３５―３３