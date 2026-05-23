◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が先制２点適時打を放った。０―０の５回２死二、三塁。１ボール２ストライクからウィットリーの外角高め１５４キロ直球を完璧に捉え、中前にはじき返した。３回にはチーム初安打となる左前打を打ち、これで２戦連続複数安打。相手にとって脅威となっている。