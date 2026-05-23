八木勇征 FANTASTICSのボーカル・八木勇征が23日、グループとして3度目の全国アリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”」初日の愛知公演のステージ上でユニバーサルミュージック内の新レーベル A-Sketch Labからのソロデビュー、そして6月10日にデビューシングル「GAME CHANGER」を配信リリースすることが発表された。【写真・動画】八木勇征 デビュープロローグムービー＆「GAME CHANGER」ジャケ