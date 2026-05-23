◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―４広島（２３日・バンテリンドーム）中日・鵜飼航丞外野手が２回先頭で３号ソロを放った。森下の１４７キロをバックスクリーン左へ。「少し詰まったけど、それをオーバーフェンスにできたのは成長できていると思います。以前ならファウルや詰まったフライだと思う」と実感した。２試合連続でスタメン起用に応えるマルチ安打。打率も３割１分３厘まで上げた。「配球を考えたり、ボールの見極め。狙