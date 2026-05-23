将棋の第３７期女流王位戦五番勝負第３局が２３日、福岡・飯塚市の「麻生大浦荘」で指され、福間香奈女流王位＝清麗、女王、女流王座、倉敷藤花＝が大島綾華女流二段に１１２手で勝利し、３勝０敗のストレートで８連覇を飾り、通算１２期目の戴冠を決めた。福間は２９日に第１９期マイナビ女子オープン五番勝負第５局（東京・渋谷区の将棋会館）を、西山朋佳女流三冠＝白玲、女流名人、女流王将＝と対局する。