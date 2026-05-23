胃ろうをしたら一切口からの食事は楽しめないのか。ALS（筋萎縮性側索硬化症）で体が動かない人が気管切開したら、どうやってコミュニケーションを取るのか。そう考えたとき、すぐに答えが出るだろうか。なかなか答えを言えないのは、実際胃ろうを造設した方や、ALSで気管切開した方の「生の声」を聞くことが少ないからではないか。ニャンちゅうの声を30年つとめた津久井教生さんの著書『ALSと笑顔で生きる声を失った声優の「工