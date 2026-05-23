ミュージカル俳優の山崎育三郎（40）が23日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。売れたと思った瞬間を語った。山崎は29歳の時に「レ・ミゼラブル」「モーツァルト」「ミス・サイゴン」「エリザベート」の4作品に出演。売れたと思った瞬間について「20代の目標が、帝劇で行われるこの4つのミュージカル。子供の時から手帳に書いていたので、これを達成する。これが夢だった。ミュージカル以