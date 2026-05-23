グローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」から、大人気アニメ「ダンダダン」との初コラボコレクションが2026年5月20日（水）に登場♡オカルンやモモ、ターボババアなど個性豊かなキャラクターたちをデザインしたスマホケースやテックアクセサリーが勢ぞろい。オカルト×青春×バトルのカオスな世界観を、毎日使うデバイスで楽しめる注目コレクションです♪