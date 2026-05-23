俳優小澤征悦（51）が23日、日本テレビ系「サタデーLIVE NEWSジグザグ」（土曜午前11時55分）にMCとして出演。番組ラストで初出演となった演出家宮本亜門に感想を聞いた。番組のエンディングで小澤は「亜門さん、ジグザグ初出演ということでいかがでしたか」と尋ねた。宮本は「スゴい緊迫した…萎縮しちゃいました」と話した。さらに「萎縮は別として、変な話だけど、平和運動も萎縮せずに、ちゃんとみなさんがおおらかに広げた方