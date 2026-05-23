音楽ユニットYOASOBIの「ikura」こと、シンガー・ソングライターの幾田りら（25）が、22日深夜放送の日本テレビ系「今夜は飲んで帰ろう」（金曜深夜0時半）に出演。初めての路上ライブを語った。齋藤と幾田はお酒を飲みながら吉祥寺、高円寺方面へ向かった。幾田は吉祥寺にゆかりがあるといい「自分が学生時代通っていた町が吉祥寺で、中央線で高円寺近いので、吉祥寺の古着屋さん行ったりとか、高円寺の古着屋さん行ったこともあ