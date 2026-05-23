◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（23日、東京ドーム）阪神が5回に先制に成功しました。対する巨人の先発・ウィットリー投手には、2回までに5奪三振とされるなど、打ちあぐねていた阪神打線。3回には立石正広選手がこの日チーム初ヒットを放つも、得点につなげられませんでした。そんな中、両チーム無得点で迎えた5回に試合が動きます。1アウトから木浪聖也選手が四球で出塁すると、続く坂本誠志郎選手もヒット。さらに先発・村上