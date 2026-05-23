私はマユミ。夫のヨシハル、小2の息子のシュンと一緒に暮らしています。さて今日は、待ちに待ったシュンの運動会！私たち夫婦はしっかり応援しようと、朝から大張り切りです。学校からは細かいルールもお知らせされているので、きっちり守らないといけません。しかしよほど非常識なことをしないかぎりは、きっと大丈夫でしょう。ところが学校へと足を運んだ私たちは……ある夫婦の非常識っぷりに思わず絶句してしまったのでした