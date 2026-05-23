赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第15話ヒーロー【編集部コメント】小さな頃から、マイコさんが困っていると何かと守ってくれたスバルさん。本当に頼もしい存在だったのですね。マイコさんが「ヒー