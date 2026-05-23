＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 3日目◇23日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞昨年「パナソニックオープン」でツアー初優勝を挙げたプロ10年目の勝俣陵が、自身初のメジャー制覇へのチャンスを手にした。【現地写真】勝俣の直ドラを激写！超クリーンにヒットしてます首位と1打差で迎えた3日目は、風の影響が大きい難コンディション。そのなかで3バーディ・1ボギーの「70」とスコアを伸ばした