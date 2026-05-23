＜ブリヂストンレディス3日目◇23日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞米ツアーを主戦場にし、契約を結ぶブリヂストンの大会で今季日本初戦を迎えていた馬場咲希は、トータル12オーバー・114位タイで予選落ちした。だが、その表情、そして出てくる言葉は悲観的ではなく前向きなものばかり。“次へ”向け意義ある一戦になった。【ライブフォト】馬場咲希はフォローでもシャフトがしなります