◇大相撲夏場所14日目○若隆景（押し出し）琴栄峰● ○伯乃富士（寄り倒し）霧島●（2026年5月23日両国国技館）霧島はうまい相撲を取るが、まわしを取った後の攻めに首を傾げざるを得ないところがあった。伯乃富士戦も左四つに組んで、右上手を引いたところまでは良かった。だが、その後にひねるようなすくい投げをなぜ打ったのか疑問だった。そこから土俵際まで寄っていったが、そのまま押し切ることができず、伯乃富