タレント・山田邦子（65）が23日までにYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新し、あの先輩タレントとの再会を報告した。タレント・片岡鶴太郎は11年にヨガを始めてから1日1食生活となり、体重は約45キロになったという。この件について、山田は「あまりにもガリガリなので心配しましたが、会ってみるととても元気。120歳までいける、と言ってます。年を重ねたら、質の良い睡眠と運動、粗食など、日々の心掛けが必要