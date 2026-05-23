◇陸上・関西実業団選手権第1日（2026年5月23日京都・たけびしスタジアム京都）女子1500メートルがタイムレースで行われ、オープン参加で日本記録保持者の田中希実（豊田自動織機）は2組に登場し、4分10秒52をマークした。スタートから飛び出し、1周目から独走状態に。後続との差を広げ、そのまま先頭でフィニッシュした。今大会をオープン参加で走った理由を問われ「自分の殻を破るというか…。最近は、速く入ることに苦