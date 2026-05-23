女優の仲島有彩（20）が23日、東京都文京区の根津神社で行われたフェス型イベント「WrappingTheEarth」に登場した。同じ事務所に所属するシンガー・ソングライターのKucci（21）のライブを鑑賞。ライブ後にはステージに上がり「たくさんのファンの方に愛されていると思った。私も愛される俳優になりたいと強く思いました」と目を輝かせた。2人は年齢も近く、普段から仲良し。1週間後には食事に行く約束もしているという。