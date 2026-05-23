23日午後2時過ぎ、新潟市南区能登の能登停留所で、路線バスが発車しようとしたところ停留所で女性（80代）が転倒しました。男性運転手（60代）が救急車を要請、女性は市内の病院で手当てを受けていますが、搬送時に腰の痛みを訴えていました。 新潟南署によりますと、当時バスの乗客は２人で、能登停留所で先に別の１人が降り、バスの中程にいた女性（８０代）も降りようとしましたが、運転手が気づかずバスを発進したため転倒し