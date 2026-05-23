木梨憲武さんの全国巡回展が新潟市で始まり、早速多くのファンが訪れました。 新潟県民会館で行われた「木梨憲武展タッチ」の開場式。 【木梨憲武さん】 「ずっと最初から“新潟新潟”と言っていたが、ようやく形に、無事来ることが出来ました。ありがとうございます」 会場には木梨さんらしい自由な発想と表現方法の絵画やオブジェなどの作品約２８０点が展示され、作品に触れることが出来るエリアもあり、大勢の人で賑わいま