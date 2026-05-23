緊迫する中東情勢の影響でナフサ由来の石油製品の品薄が続いています。高市総理は5月21日、包装資材などの流通の目詰まり解消に向け、関係閣僚に対応を指示しましたが、現場からは悲痛の声が上がっています。 新潟県長岡市のパン店。種類豊富なパンが並ぶ店では、中東情勢の影響でそのパンを包む袋に影響が出ています。 【ドルチェ・ヴィータ青野外四さん】 「包装するために使っている袋、パンを一つ一つ包装するため