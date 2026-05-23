シンガー・ソングライターのKucci（21）が23日、東京都文京区の根津神社で行われたフェス型イベント「WrappingTheEarth」でライブを行った。昨年3月にKoki，（23）主演の映画「女神降臨」の主題歌「ときめき」でデビュー。この日は同曲のほか、テレビアニメ「千歳はラムネ瓶のなか」の初代オープニングテーマ「ライアー」など5曲を、バンド演奏に乗せ歌唱。力強い歌声を境内に響かせた。生演奏でのライブは初めてだというK