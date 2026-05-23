ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの八木勇征が、23日に愛知・Aichi Sky ExpoホールAで開催されたグループの全国アリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』初日公演でソロデビューすることを発表した。ユニバーサルミュージック内の新レーベル「A-Sketch Lab」から6月10日にデビューシングル「GAME CHANGER」を配信リリースする。【写真】FANTASTICS八木勇征のデビューシングルジャケットソロデビュー楽