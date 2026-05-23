◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）大相撲夏場所は千秋楽の取り組みが発表され、11勝3敗の大関・霧島（30＝音羽山部屋）は、結びで4敗の東前頭11枚目・宇良（33＝木瀬部屋）と対戦することが決まった。11勝3敗で並ぶ小結・若隆景（31＝荒汐部屋）は4敗の東前頭17枚目・藤凌駕（23＝藤島部屋）と対戦する。東前頭2枚目・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）は東前頭13枚目・琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）と4敗同士