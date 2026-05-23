9回ロッテ1死二塁、西川が左翼線にバットを折られながら決勝打を放つ＝楽天モバイルパーク三度目の正直で勝負を決めた。23日の楽天戦の九回、ロッテが4点差を追い付き、なお1死二塁の好機。この試合で2度、得点機で三振に倒れていた西川は、打席に向かう前に「何を慌ててるねん」とサブロー監督に声をかけられた。その一言で三振したくないという呪縛から解き放たれ「楽になった」という。藤平の速球を力強く振り抜き、バット